Augusto no se atreve a contar a Elisa lo que piensa de su madre

Elisa no entiende por qué su padre se comporta tan serio con ella. Nunca han tenido una relación cercana y ya no aguanta más con esa incertidumbre por eso le pide explicaciones a la cara, entre lágrimas. Carmina que está delante, anima a su marido a contarle la verdad, de hecho, está a punto de hacerlo ella, pero Augusto la detiene. Todo lo que alcanza a decir es que cada vez que la ve a ella recuerda loque le hizo Estefanía. Pero Elisa se sigue quedando con la misma duda.

Pese a todo, Augusto no quiere perder a su mujer fallecida y la única manera de sentirla cerca es a través de Elisa. Carmina en cambio sigue alimentando en su marido el pensamiento de que Elisa no es su hija sino de Rosendo, pero Augusto no quiere creer eso y prefiere vivir con la duda.

Y además amenaza con echar a Carmina de casa si se adelanta y se lo cuenta ella.

Gael no saluda a Damián

Damián se presenta en el campo de trabajo de Gael y lo visita con los brazos abiertos. Gael no puede forzar ni la sonrisa. Está enfadado con él porque se fue y a su regreso no ha ido a saludarle, aunque está yendo ahora.

Y Damián le explica que sí que reconoció a Elisa, que además se ha puesto muy guapa, que lo que pensaba era que ellos se habrían olvidado de él. Ni con bromas consigue Damián ganarse el corazón de Gael, que no es capaz de darle ni un abrazo aunque por lo menos le da la mano para saludarlo.

Parece que va a costar retomar la relación entre los dos amigos.

El padre Lupe sigue feliz con el regreso de Damián y piensa que se va a quedar con la dirección de la procesadora. Pero su hermana Alfonsina le dice que no va a ocurrir eso porque el chico quiere irse del pueblo después de casarse. No va a manejar los negocios de su padre.

Por eso Alfonsina va a hablar con su hermano. Después de tantos años queriendo alejar a Damián de La Ermita, ahora quiere retenerlo, y para eso necesita su ayuda para que lo convenza. El padre lo que piensa es que Alfonsina es egoísta y no quiere que la esposa de su hijo Damián empiece a manejarlo y además no quiere vivir lejos de sus futuros nietos.