Abismo de pasión

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Carmina habla en sueños y delante de Augusto ¡menciona a Rosendo!

Augusto, que está acompañándola, necesita saber qué se traía su nueva mujer con ese hombre.

Carmina habla en sueños y menciona a Rosendo

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Han pasado los meses y Carmina está ya muy embarazada. Ha hecho pensar a Augusto que el hijo que espera es suyo pero él no está nada entusiasmado con la noticia.

El horror llega cuando Carmina corre por el jardín detrás de Elisa y ¡se cae a la piscina que estaba vacía!

Carmina sufre un fuerte golpe en un avanzado estado de gestación y en el hospital se pone de parto. Cuando Augusto tiene al niño que cree que es suyo en sus brazos se le despierta un bonito sentimiento. De hecho, no tiene prisa por visitar a Carmina, solo quiere pasar un rato a solas con su hijo.

La que está triste y preocupada es Elisa, porque piensa que su tía Carmina le echará la culpa a ella de la caída.

Y cuando Augusto entra a visitar a Carmina, que lleva mucho tiempo dormida porque ha sufrido, entre la caída y el parto, la escucha delirar en voz alta. Carmina pronuncia unas palabras: dice a Rosendo que no se lleve a su hijo que es suyo.

Augusto pierde los nervios y empieza a preguntar qué tiene que ver Rosendo con su hijo y pide explicaciones a Carmina, aunque ella sigue dormida. Hasta que la enfermera le echa por alterar a la paciente que está enferma y se está recuperando.

¿Se quedará Augusto sin saber la verdad?

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