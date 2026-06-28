Blanca muere en un incendio provocado en su negocio

La desgracia se ceba con la familia de Lucio y Blanca. Gabino quería acabar con la vida de Lucio y le ordenó a Horacio que atentara contra el negocio de Blanquita, pero la que sale perjudicada es ella.

Tras lo ocurrido, Gabino se reúne con Horacio y le dice que como abra la boca se las verá con él, porque su plan salió mal. Tenía que matar a Lucio y ¡mató a Blanca! Elisa está devastada porque ha vuelto a perder a una madre.

Lucio fue a la casa de modas a preguntarle si estaba de acuerdo en que regresara a la procesadora, y aunque no le gustaba le dio su apoyo, como siempre.

Ella quería decirle algo muy serio, pero él no la dejó hablar y cuando llegó se hizo el dormido para no hablar porque estaba enfadado. Se fue sin hablar con ella, dejándola sola.

Lucio estaba en la tienda, pero ella lo mandó a la casa, debería haber muerto con ella.

Elisa intenta consolar a su padrino, diciéndole que le hace mucha falta y ahora que ella no va a estar se necesitan más todavía y además se tienen el uno al otro. Gael también llega a casa de lucio para anunciarles que ya se va a celebrar el funeral.

Gael sabe cuánto quería Elisa a su madrina. Y ella le pide un favor, que lo lleve a la iglesia mientras ella va a cambiare y que no le deje solo.

Por si fuera poco, Gabino se presenta en el funeral y se atreve a acercarse a Lucio a darle el pésame entonces el hombre empieza a gritarlo y le llama asesino. Sabe que él la mató y va a hacer que pague con el crimen.

Lucio sabe que Gabino Mendoza provocó el incendio porque el candado estaba cerrado y él lo dejó abierto.

A la salida de la iglesia Gabino se encuentra con Ramona y Paloma que saben que odia a Lucio. Y encima intenta seducir a la chica que va del brazo de su abuela. Lucio escuchó que no fue un accidente.

Braulio no dijo que era un hecho, pero sí que tenía la sospecha. Gael se pregunta por qué Gabino haría algo así si tenía problemas con él, no con doña Blanca, y Lucio piensa que lo haría para hacerle daño donde más le dolía.

Gael sabe que Gabino estaba en la procesadora a la hora del accidente, pero Lucio está convencido de que eso no quiere decir nada. Cualquiera envidado por él, pudo hacerlo.

¿Cómo podría Lucio demostrar que Gabino fue el responsable del asesinato?