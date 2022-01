"El que se mete con Gemma, se mete conmigo", Dimi está decidido a defender a Gemma hasta el final

Ahora que el embarazo de Gemma es un secreto a voces, muchos de sus compañeros se han posicionado en contra de que una alumna embarazada comparta con ellos el aula. No solo eso, sino que, hasta los mismos padres, han empezado protestas en contra de que Gemma siga yendo a la escuela, pues, según ellos, se trata de "una mala influencia".

A pesar de que la dirección del colegio ha tomado medidas y se impartirán clases de educación sexual, la situación no se ha calmado y los compañeros de Gemma siguen metiéndose con ella ... La situación es tan irritante que, en un momento dado, Dimi, el novio de Gemma, no puede contenerse y arremete contra el resto de alumnos ... ¿Quieres ver cómo Dimi defiende a Gemma con uñas y dientes? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.