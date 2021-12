¿Qué está sucediendo con Gemma? Bárbara y Ariadna sospechan

De un día para otro Gemma se marchó de la casa de Bárbara donde no solo limpiaba, sino que también preparaba la comida y cuidaba muy bien de los niños. Fue una marcha algo precipitada, pero Bárbara entendió que si era lo que la chica quería, era lo mejor.

Sin embargo, desde que se marchó, las cosas en la casa se han complicado mucho. Ya no hay nadie que pueda cuidar de los niños y eso afecta negativamente a los trabajos de Dafne y Ariadna. Bárbara se ofrece a cuidar de los niños, pero no es una solución de futuro. Por eso, Bárbara y Ariadna deciden llamar a Gemma para ver cómo se encuentra.

La llamada la responde Cuauhtémoc, al que ellas no conocen, pero responde de manera muy agresiva y violenta. Ariadna sospecha que algo raro ocurre, aunque Bárbara no le da demasiada importancia. Lo que no saben es que Gemma está viviendo una auténtica pesadilla.