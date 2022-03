Una misteriosa tarjeta de teléfono del padrastro de Gael aparece en el peor momento

Dafne ha encontrado en un marco de fotos que Bárbara le regaló una tarjeta de teléfono de Joaquín Falcón, su marido. Gael no sabe muy bien qué contiene, pero el secreto que oculta debe ser importante porque si no Joaquín no lo hubiera escondido.

Bárbara sin embargo, reconoce que ahora no está para pensar en esos secretos después de la devastadora noticia de la muerte de su hijo Álvaro. Gael decide custodiar él la tarjeta.