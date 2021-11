El gran gesto de Ariadna para que Bárbara les permita vivir con ella

Aunque Eduardo ha recuperado parte del dinero que dio para un apartamento, no se lo ha dicho a nadie. Ahora deben renovar el alquiler de la casa en la que viven, pero les han aumentado la renta y con Eduardo sin trabajo, la situación parece desesperada para la familia.

La solución que se le ocurre a Eduardo es que todos se vayan a vivir a casa de su madre. Sin embargo, Bárbara no está por la labor porque no soporta a Ariadna, su nuera, y cree que Tadeo es un niño muy mal educado, sin darle importancia al síndrome que padece. Ariadna tampoco quiere vivir con su suegra, pero la situación familiar es muy delicada y no le deja demasiadas opciones. Ariadna tiene que hacer de tripas corazón y conseguir que su suegra cambie de opinión.