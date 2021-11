Gael desvela un secreto inconfesable y Eduardo mete en problemas a Bárbara

Aunque no lo esperaba., Gael le confiesa a su mejor amigo lo que le pasa por la cabeza en lo que se refiere a su relación con Dafne. le pide que no le cuente ese secreto a nadie, pero Gael no sabe muy bien cómo actuar y dafne no quiere saber nada del asunto.

Por su parte, un agente del banco se ha presentado en casa de Bárbara exigiéndole el pago de unos recibos hipotecarios que Eduardo se comprometió a pagar, pero no ha hecho. Si Bárbara no los paga, perderá la casa. A Bárbara solo se le ocurre una persona que la pueda ayudar. Se trata de su hijo Álvaro que es el que tiene una posición económica mejor. Pero ella no conoce la realidad actual de Álvaro. Él no le ha contado que se ha separado de Olga y que está buscando trabajo desesperádamente.