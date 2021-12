Eduardo no puede con Tadeo y toma una dramática decisión

El regreso de Eduardo a México es un motivo de alegría para Tadeo que ha estado esperando que se padre apareciera desde hace tiempo. Ariadna también está contenta.

La visita de Eduardo vuelve a estar basada en el engaño y la mentira. Linda, la mujer con la que se ha casado en Estados Unidos, quiere que le presente a su madre y ella, por supuesto no sabe nada de la vida familiar de Eduardo. Eduardo se resiste a presentársela porque sabe que podría descubrir todas las mentiras que le ha contado. Linda no aguanta más las excusa y le pone un ultimátum.

Por su parte, Ariadna le pide a Eduardo que acuda al colegio porque Tadeo tiene una representación. Es muy importante para su hijo que Eduardo acuda. Sin embargo, tras el ultimátum de Linda, Eduardo no llega a la función, lo que supone un duro revés para Tadeo. Ariadna está cansada de la actitud de Eduardo y le recrimina que no le importe nada su hijo. Es entonces cuando Eduardo se derrumba y admite que no puede con Tadeo porque no es un niño normal y él no le entiende. Ariadna, comprensiva, le dice que entre ambos lo van a superar.

Parece que las cosas vuelven a la normalidad, pero después de una noche de reconciliación, Ariadna se levanta por la mañana y descubre que Eduardo no está. Cuando ve la nota que le ha dejado en la cocina, la vida de Ariadna y de su hijo Tadeo cambarán para siempre.