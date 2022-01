Dafne le revela a Gael que el asesino de su marido está más cerca de lo que creen ...

Dafne y Gael están mejor que nunca, su relación ha salido reforzada después de todos los reveses que han sufrido y Bárbara, por fin, parece que empieza a aceptar o, por lo menos a permitir, que su hijo salga con Dafne.

Pero hay algo que no deja a Dafne entregarse por completo a la relación, siente que aún tiene que hacer algo por Néstor y es descubrir quién fue el responsable de su muerte y quién lo dejó morir abandonado a su suerte. Gael insiste en que fue un accidente y en que Dafne está obsesionada pero ella ha hecho varias averiguaciones que reafirman sus teorías, y no solo eso, sino que ha averiguado que el asesino de su marido está muy cerca de Gael ... ¿Quieres saber lo qué ha descubierto Dafne? Entonces no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia ...