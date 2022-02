Bárbara empieza a desconfiar de Lino

Lino y Bárbara han empezado una relación y parece que van muy en serio. No solo eso, sino que, además, cada vez más miembros de la familia lo saben. Ariadna desconfía de las intenciones de Lino y no le da ninguna oportunidad de conocer nada acerca de su vida pero, en cambio, Bárbara, hasta el momento, confía ciegamente en lo que él le cuenta.

Ahora, parece que la confianza que Bárbara tenía puesta en él ya no es tan sólida ... Todo empieza cuando Lino le regala una joya a Bárbara y le cuenta la increíble historia que hay detrás de esa " antigua y valiosa" pieza. Entonces, Bárbara, a la que Lino ha subestimado, se da cuenta de que esa joya no es nada de lo que él le había dicho. Lino intenta darle la vuelta a la situación tachando a Bárbara de materialista, pero la cosa no le sale del todo bien ... ¿O sí? Para descubrirlo solo tienes que reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.