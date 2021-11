Bárbara descubre el engaño de su hijo Eduardo

La vida de Eduardo puede ser muy diferente si mantiene los planes de boda con esta empresaria y rica mujer a la que ha encontrado por una app de citas. Eduardo le sigue contando a Ariadna que está en un trabajo que les va a ayudar mucho, pero en el fondo sigue estando mantenido por esta mujer. Ahora le ha pedido que buesque a un juez que les case.

Sin embargo, Bárbara descubre la jugada de su hijo Eduardo cuando se lo encuentra en un hotel. Eduardo intenta justificarse y sigue argumentando que todo se debe a que busca lo mejor para Tadeo y Ariadna. Bárbara no sabe si creer o no a su hijo, pero como no se leva nada bien con Ariadna no le va a ecir nada a ella, aunque reconoce que la situación que se ha creado no le gusta.