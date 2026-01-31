Rodrigo besa a Ana en plena calle y Alberto los ve

Rodrigo quiere comprobar que Ana está bien después de la escenita que le montó Alberto en un bar. Su exnovio reaccionó muy alterado al encontrarse borracho a Ana con Rodrigo e intentar pegarlo, cuando le pidió hablar con ella en ese mismo momento, pero ella estaba con amigos.

Así que Rodrigo quiere pedirle perdón por meterse en su vida y le regala un bonito ramo de flores que ella admite de buena gana. Sabe que ella lo está pasando mal por haberlo salido de una relación larga. Pero entonces Rodrigo cruza la línea y la besa, justo en el momento en que Alberto pasaba por allí para verlo todo.

Sin embargo, Ana se quita rápido y le pide por favor que no vuelva a hacer eso.