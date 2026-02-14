Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

El Carmín 76 es el vestido más especial para Alberto.

Velvet organiza una gran noche, ideada por Valeria, en la que presentan ante los exclusivos invitados grandes diseños creados por la marca durante sus cinco décadas de vida.

Lo que Alberto no se esperaba es que iba a salir a subasta el espectacular vestido rojo que lució Ana en una noche muy especial para ellos.

Encima la persona que compra la prenda es ¡Carlos Aristizábal!

Alberto, fuera de sí, estalla contra todos: contra Cristina, por meterse en sus negocios, contra su amigo y compañero Mateo.

Por si fuera poco, Carlos ha comprado el vestido para Ana, para que se lo ponga durante la presentación de su nueva colección de diseños para Velvet.

Lo que su novio no sabe es que ella ya ha lucido ese vestido antes.

Y acaba haciendo otra locura: pasa la noche con Sara, que había acudido al evento acompañada de su marido Marc.

Gloria lo ve llegar a la mañana siguiente a casa y Alberto no sabe ni dónde está Cristina. Aunque al final hacen las paces y ella lo perdona. Pero por la noche la gritó mucho al enterarse de que fue ella quien lo incluyó en la subasta, desoyendo sus órdenes.

Y por si no recordáis por qué este vestido es tan especial para Alberto y sobre todo para Ana, en este vídeo podéis ver la primera vez que Ana se enfrentó a este diseño cuando era una niña recién llegada a Nueva York con su tío Emilio.