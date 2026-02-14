Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Alberto estalla contra todos los que han permitido que eso sea posible.

Velvet el nuevo imperio - Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Publicidad

Nova
Publicado:

El Carmín 76 es el vestido más especial para Alberto.

Velvet organiza una gran noche, ideada por Valeria, en la que presentan ante los exclusivos invitados grandes diseños creados por la marca durante sus cinco décadas de vida.

Lo que Alberto no se esperaba es que iba a salir a subasta el espectacular vestido rojo que lució Ana en una noche muy especial para ellos.

Encima la persona que compra la prenda es ¡Carlos Aristizábal!

Alberto, fuera de sí, estalla contra todos: contra Cristina, por meterse en sus negocios, contra su amigo y compañero Mateo.

Velvet el nuevo imperio - Alberto estalla al ver que Carlos compra el Carmín 76 que Cristina sacó a subasta

Por si fuera poco, Carlos ha comprado el vestido para Ana, para que se lo ponga durante la presentación de su nueva colección de diseños para Velvet.

Lo que su novio no sabe es que ella ya ha lucido ese vestido antes.

Carlos quiere que Ana se ponga el vestido rojo sin saber que ya lo ha lucido antes

Y acaba haciendo otra locura: pasa la noche con Sara, que había acudido al evento acompañada de su marido Marc.

Velvet el nuevo imperio - Alberto y Sara viven una noche de máxima pasión

Gloria lo ve llegar a la mañana siguiente a casa y Alberto no sabe ni dónde está Cristina. Aunque al final hacen las paces y ella lo perdona. Pero por la noche la gritó mucho al enterarse de que fue ella quien lo incluyó en la subasta, desoyendo sus órdenes.

Y por si no recordáis por qué este vestido es tan especial para Alberto y sobre todo para Ana, en este vídeo podéis ver la primera vez que Ana se enfrentó a este diseño cuando era una niña recién llegada a Nueva York con su tío Emilio.

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Velvet el nuevo imperio - Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Martín y Hortensia huyen del psiquiátrico y el tiempo corre en su contra

Martín y Hortensia huyen del psiquiátrico y el tiempo corre en su contra

Velvet el nuevo imperio - Blanca quiere renunciar a Velvet después de salir a la luz su relación con Max

Blanca quiere renunciar a Velvet después de salir a la luz su relación con Max

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz rompen su relación
Momento destacado

Ceylin e Ilgaz rompen su relación

Secretos de familia - Yekta enfrenta a Serdar: ¡él es quien mató a Zafer!
Momento destacado

Yekta enfrenta a Serdar: ¡él es quien mató a Zafer!

Civan y Ela cruzan la línea: el joven se deja llevar por sus sentimientos y pone en peligro su boda con Ceren
Momento destacado

Civan y Ela cruzan la línea: el joven se deja llevar por lo que siente por la chef antes de romper con Ceren

La atracción entre Civan y Ela es cada vez más evidente. Él la invita a entrar en su habitación y ella acepta. El hijo de Nur tiene claro que su relación con Ceren debe terminar.

Nur inaugura su negocio sin imaginar que su inversor le hará la vida imposible al conocer su secreto mejor guardado
Momento destacado

Nur inaugura su negocio sin imaginar que su inversor le hará la vida imposible al conocer su secreto mejor guardado

Nur celebra la apertura de su empresa de cosmética junto a Melih, el empresario que financia su proyecto. Pero él descubre, gracias a Ela, su secreto mejor guardado, dejando a Nur a su merced.

Gael está enamorado de Leona y ella va a aprovechar esa baza para que caiga a sus pies

Gael está enamorado de Leona y ella va a aprovechar esa baza para que caiga a sus pies

Bárbara sospecha que su novio la engaña

Bárbara sospecha que Enrique tiene otra aventura

Así se celebra San Valentín en Nova: historias de amor que nos enamoran

Así se celebra San Valentín en Nova: historias de amor que nos enamoran

Publicidad