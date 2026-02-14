Velvet el nuevo imperio

Blanca quiere renunciar a Velvet después de salir a la luz su relación con Max

No quiere estar en boca de todos y piensa que lo mejor es terminar con la relación y dejar su trabajo atrás.

Pepita sorprendió a Max pidiendo matrimonio a Blanca y no solo eso si no que difundió una fotografía del momento entre los empleados de Velvet.

El caso llega hasta la directiva de la empresa que reúnen a los dos para explicar lo sucedido.

Lo cierto es que Pepita quiso chantajear a Max para acostarse con él, pero el joven está enamorado de Blanca. Y aunque la mujer también lo quiere a él, ha tomado la decisión de romper con él, porque piensa de verdad que no tienen ningún futuro.

De hecho, Blanca decide abandonar Velvet. Lo que no sabe es que Max también.

Pero cuando va a presentar su despido ante Alberto, este le dice que no puede permitirse el lujo de perder a la mejor jefa de taller que han tenido, y menos en un momento como ese. Y le deja claro que nadie va a juzgarla ni a mirarla mal ahí por haberse enamorado, porque no ha hecho nada malo.

Lo mismo piensa su hija Jennifer, que la apoya en todo lo que haga, tanto en vivir un amor con una persona más joven como en dejar la empresa si es lo que necesita. Y hasta Pepita acude a pedirle perdón, ya que cuando hace años ella estuvo a punto de ser despedida, Blanca la defendió y se quedó.

Blanca lo que no quiere es seguir compartiendo espacio con Max pero entonces Alberto revela lo que ella no sabe: que Max ha renunciado a su puesto de vendedor.

¿Será este el fin definitivo de su breve pero intensa historia de amor?

