Bárbara sospecha que Enrique tiene otra aventura

Bárbara está afectada porque cree que la infidelidad de su novio está vez es más seria que otras veces.

Velvet el nuevo imperio - Bárbara sospecha que Enrique tiene otra aventura

Bárbara sospecha que su novio y padre de su futuro hijo, Enrique Otegui, están con otra persona. Además, piensa que esta vez la aventura es más seria que en otras ocasiones.

¿Qué haría si supiera que esa persona está en Velvet y es Valeria?

Valeria se encuentra a su madre Gloria bebida y le habla del suicido de su padre y es como revivir esa noche.

Enrique intenta consolarla cuando ella también se culpa, como Alberto, porque no se dio cuenta de lo mal que estaba su padre.

Y a Enrique le pasa lo mismo, pensando en qué pudo hacer para evitar que su madre se quitara la vida. Se divide entre la pena y la culpa. Y además, le advierte de que el tiempo no siempre sana esas heridas.

Pero le dice que la carga pesa menos cuando se tiene a alguien cerca en quien apoyarse y le dice que ella le tiene a él.

Entonces Valeria le pregunta qué tienen y ella misma se responde diciendo que no tienen nada, que lo que hay entre ellos es solo un juego.

Series

