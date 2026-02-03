Cristina enfrenta a Alberto: sabe que tiene a otra mujer

Cristina está atormentada desde que descubrió las cartas que una mujer escribía a Alberto. Ella está muy alterada, pero él intenta calmarla diciéndole que esa historia de amor es algo que pertenece a su pasado, por eso tiró las cartas.

Cristina no entiende por qué si como dice pertenecen al pasado las seguía guardando. Nada de lo que Alberto diga consigue calmar a Cristina que empieza a preguntar quién es y a gritar: "¡La odio, la odio!"

Alberto le promete que van a estar bien juntos y consigue que Cristina se calme con un abrazo, mientras en su cabeza se acumulan los pensamientos y seguro que los remordimientos.

Valeria mientras tanto quiere tener cada vez más responsabilidades en Velvet y chantajea a Alberto con contarle a Cristina quién es la mujer que le enviaba cartas de amor a su prometido.

Y le da un consejo: si despide a Ana se le acabarán los problemas.