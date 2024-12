Rifat recuerda con nostalgia una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar en el pasado

Gülcihan, la mujer de Rifat, se quedó muy sorprendida con la reacción de su marido tras abrir el misterioso regalo que le llegó a casa. Se trataba de un elaborado cuadro de una rosa esculpida en madera que venía en un estuche a medida. A Gülcihan le pareció un bonito detalle, pero se quedó pensativa cuando vio la reacción de su marido. Rifat no dijo nada, pero él sabía de quién procedía y su significado.

Al día siguiente Rifat acudió a una bonita cafetería junto al mar. Allí recibe una carta que alguien ha dejado para él y es entonces cuando sus pensamientos viajan al pasado para recordar un momento clave en su vida. Hablamos del Rifat joven, cuando todavía no se había casado con Gülcihan. Rifat ya conoce la carta porque la escribió él hace muchos años. Está dirigida a Pervin, la mujer con la que había hecho planes de boda. En esa carta Rifat le dice que su compromiso ya no existe y argumenta que no es digno de ella. Es una ruptura que significó un cambio de rumbo en la vida de Rifat. Alguien está viendo la escena desde un coche.

La carta y el cuadro son dos señales claras de que Pervin, su antigua novia, ha regresado y quiere dejarle claro que todavía hay que solucionar un problema entre ambos.