La reunión familiar en casa de los Koroglu no impide que salgan a la luz las obsesiones de Feride

Una vez que Nalan y Sedat han formalizado su cita y ha quedado inmortalizada en los medios de comunicación, el siguiente paso del plan para conseguir un matrimonio de conveniencia para Sedat es conocer ala familia de Nalan. Por eso, Rifat les ha propuesto que se acerquen a su mansión para conocerse y que Sedat pueda pedir la mano de Nalan de manera oficial. Se trata de todo un reto para los Ipekoğlu y sobre todo para Feride que sigue pensando que el mundo es completamente hostil para su familia y que el pecado reside en todas partes.

La llegada de los Ipekoglu a la mansión Koroglu es compleja. Feride se muestra esquiva y huidiza y sujeta a su hija de la mano como si la fueran a secuestrar. Los Koroglu se dan cuenta enseguida de que hay algo en la madre de Nalan que es extraño, pero se acaban de conocer y no pretenden ser maleducados, así que no dicen nada. En cuanto Feride, Adil, Nalan y la asistenta Hafise tienen sus propias habitaciones, comienza el ritual de Feride. Limpiar de cabo a rabo las sábanas donde van a dormir y ordenar a su hija que tome una ducha lo antes posible. Adil intenta convencer a su mujer de lo absurdo de su comportamiento, pero ella no va a cambiar.

Por su parte Sedat y Selen tiene una conversación en privado. Sedat está siguiendo los planes que su familia ha planeado para él, pero su corazón sigue con Cana, su amante. Selen intenta hacerle ver que Nalan puede ser una sorpresa para él y quizá encuentre en ella el amor que tanto busca, pero Sedat de momento sólo tiene ojos para Cana.

Rifat quiere conocer más en profundidad a la que se va a convertir en futura nuera. Tiene una charla distendida con ella y le pregunta cosas sobre su madre Feride, aunque Nalan se muestra esquiva en sus respuestas. Rifat descubre que Nalan no es esa mujer simple y sosa que podía haber imaginado. Nalan es alguien que le sorprende en sus primeras conversaciones y quien empieza a ganarse su confianza.