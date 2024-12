Nalan está aterrorizada al descubrir que está embarazada y se lo tiene que decir a su madre

El matrimonio de Nalan y Sedat parece que ha vuelto a retomar impulso y poco a poco los problemas entre ambos se han ido solucionando. Ahora es Sedat el que se enfrenta a un futuro incierto tras el accidente mortal que se ha producido en uno de los hoteles y del que él es el director. Los abogados de la familia han denunciado las malas condiciones laborales y el juez probablemente mande al hijo de Rifat a prisión a la espera de juicio como responsable último del accidente.

Pero hasta que eso llegue, su situación con Nalan parece haber mejorado sustancialmente. Ella se ha empezado a sentir regular y sospecha que puede estar embarazada. Antes de ir al hospital para confirmarlo, decide hacerse unas pruebas en casa con un test de embarazo. Sale positivo.

En principio todo parece ir fenomenal, pues se trata de una magnífica noticia ya que es algo que todo el mundo estaba esperando. Pero Nalan no se siente del todo feliz. Su madre la sigue muy de cerca y la interroga severamente por su malestar físico. Nalan no sabe cómo decirla que está embarazada, pues teme la reacción de Feride. Además quisiera comentárselo antes a Sedat, pero no tiene tiempo. La insistencia de su madre y los miedos que siente Nalan cada vez que está frente a ella son tremendos y termina contándole a Feride la verdad. La reacción de su madre no es la que ella esperaba.