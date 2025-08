Mimí acusa a Juan Carlos de ser un egoísta y ambos tienen su primera gran pelea

Dagoberto, el antiguo representante de Mimí ha aparecido repentinamente en su vida para complicarlo todo. Mimí tuvo que renunciar a su carrera musical y tuvo que enfrentar un tiempo en la cárcel después de las trampas de Dagoberto. Cuando ella ha conseguido rehacer su vida y olvidar el pasado, Dagoberto ha aparecido de nuevo en escena para complicarlas cosas.

La tensión que Mimí ha estado soportando en los últimos días es muy grande y no ha contado con la comprensión de Juan Carlos que no le ha preguntado en todo este tiempo por cómo está. Mimí ya no puede más y cuando Juan Carlos le pregunta si le sucede algo, la cantante responde muy enfadada y le acusa de ser un egoísta y no pensar en nadie más que él. Juan Carlos enseguida se da cuenta de que algo le pasa a su gran amiga y cuando ella le cuenta lo sucedido, sabe que ha actuado mal.