Eva María descubre el motivo por el que Luis le guarda tanto rencor a su hermanastro Juan Carlos

Eugenio estuvo tuvo una historia de amor con María al tiempo que estaba casado con Eugenia. De aquella historia tuvo dos hijos, uno de los cuales, Luis, se apartó pronto de la familia debido a un oscuro problema que le obligó a marcharse de la ciudad. Hasta hace poco tiempo Juan Carlos no conocía la existencia de esta 'familia paralela' de su padre, pero la muerte de María, lo ha sacado todo a la luz. Curiosamente Luis ha estado trabajando en grupo Imperio a las órdenes de Eva (de la que desconoce su verdadera identidad).

Eva intenta ser comprensiva con Luis porque sabe que lo está pasando mal. Intenta ayudarle, pero descubre que encierra un profundo rencor hacía Juan Carlos, su hermanastro. Eva quiere saber los motivos. Luis tiene celos de Juan Carlos porque asegura que fue el favorito de su padre, no en vano le dio el apellido, cosa que no pasó ni con él ni con su hermana. Pero, a ojos de Luis ya no hay posibilidad de enfrentarse a su hermano, pues está muerto. Ahora se pregunta por qué Eva es tan comprensiva con él.