Helena abre su corazón a Eva María y admite que nunca dejó de amar a Juan Carlos

A Helena le asaltan dudas sobre si debe casarse con Plutarco. Últimamente, él se comporta de forma misteriosa y está demasiado insistente con el tema de la boda, lo que agobia a la hija de Silvia. Además, las repetidas advertencias de Juan Carlos, quien le ha asegurado en varias ocasiones que no es un hombre de fiar, hacen que avance con cautela y desconfíe de él.

Ramos necesita desahogarse y habla con Eva María sobre el hijo de Eugenia. Le confiesa que aún guarda resentimiento por todo el daño que le hizo. "Me mintió muchas veces", admite, y le pide perdón por haber dudado de ella. "Se me cae la cara de vergüenza por haber desconfiado de ti", le dice con sinceridad.

Helena reconoce que, gracias a la prometida de Adriano, a quien considera una gran amiga, ya no se siente sola y está convencida de que no sería capaz de traicionarla. Lo que ignora es que Eva María es en realidad Juan Carlos. El empresario se hizo pasar por mujer para poder estar cerca de ella, protegerla y demostrar que no cometió el fraude del que se le acusa.

Días después, Helena entrega a la novia del presidente del Grupo Imperio una carpeta con documentación que Juan Carlos le ha proporcionado, con toda la información que ha recopilado para probar su inocencia en el desfalco.

Eva María se da cuenta de que Helena está triste y le pregunta qué le pasa. Helena le confiesa que aún sigue enamorada de él. "Sigo amando con toda mi alma a Juan Carlos", admite con el corazón en la mano.

Eva María aprueba sus sentimientos: "Estar enamorada es lo más lindo que puede pasar", le asegura. Pero Helena no lo tiene tan claro. Teme volver a salir herida. "El amor solo me ha llevado a equivocarme. Esta relación me dejó muy lastimada", le confiesa. Eva María no duda en recordarle que Juan Carlos, por amor, ha asumido grandes riesgos al exponerse de esa forma para demostrar su inocencia.

Ramos admite que lo ama, pero también reconoce que todavía le guarda resentimiento y que no cree poder volver a confiar en él por todo lo que ocurrió en el pasado. Además, no puede olvidar que está a punto de casarse con Plutarco, quien la ha protegido, le ha dado cariño y ha respetado a su familia. Sin embargo, para Eva María, eso no basta si no hay amor.