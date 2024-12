Nalan descubre al fin el gran secreto que ocultan sus padres sobre su pasado

Feride se ha puesto mala después de que Nalan le preguntara quién se encuentra en la tumba que su padre Adil va a visitar con frecuencia. Nalan no esperaba esa reacción y descubre que sus padres tienen un secreto que nunca le han contado y que les está atormentando desde hace tiempo. Ella quiere conocer el motivo y, aunque su padre le ha pedido paciencia, Nalan está decidida a conocer cuál es. Feride ha estado como ausente, en trance durante un tiempo. Ahora ya se ha recuperado y sabe que no puede callar durante más tiempo ese secreto, así que junto a Adil se sientan en el salón de casa junto a Nalan para explicarle todo lo que quiere saber.

Todo empieza en una caja donde se guardan una serie de objetos que Feride y Adil han guardado durante años. Dibujos infantiles, fotos y distintos objetos....y una carta escrita especialmente para Nalan. Es el momento en el que Nalan descubre que tenía una hermana y que se llamaba Sema Ipeçoglu. La noticia sobrecoge a Nalan que enseguida descubre los motivos por los que su madre nunca la ha querido.

Nalan iba a ser la solución para curar a su hermana Sema, pero nació más tarde de que pudieran hacer nada por salvarla. Desde entonces Nalan siente que su madre la ha estado castigando por no nacer a tiempo para evitar la muerte de Sema. Aunque Adil intenta calmar la situación, Nalan descubre con tristeza que no fue una niña querida desde el momento en que no sirvió para salvar a su hermana. "Ójala nunca me hubierais tenido", asegura una desconsolada Nalan a su madre Feride.

Después de esta dura revelación Nalan se siente hundida y desconsolada. Sus padres la responsabilizan de la muerte de su hermana y la han estado engañando durante años. Se lo cuenta a Sedat, que se queda de piedra al descubrirlo. Nalan ha perdido la confianza en sus padres.