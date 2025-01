Nalan se arrepiente de su matrimonio con Sedat y Muzo propone que se divorcie

La fiesta que Nalan le había organizado a Sedat tras su salida de la cárcel le ha confirmado a la hija de Feride lo que ella ya sospechaba. Su matrimonio con Sedat es un error. En la fiesta, Nalan se sintió completamente desplazada y asistió sorprendida a la actitud de Sedat, rodeado de mujeres y completamente borracho. Lo que a Nalan le terminó de enfadar es que, al día siguiente, Sedat le recriminaba a ella ser la responsable de lo sucedido.

Nalan no lo aguanta más y en una conversación con Muzo, el hermano de Sedat, le termina confesando que se arrepiente de haberse casado con él y que su matrimonio es un error. Muzo le aconseja que puede divorciarse porque tiene motivos para ello, pero Nalan no lo ve tan claro, pues no sólo debería enfrentarse a Sedat, sino también a su madre y a todo el clan Koroglu.