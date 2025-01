Muzo suelta una noticia bomba en casa de sus padres que provoca un terremoto en los Koroglu

Nunca había pasado, pero Muzo ha abandonado la mansión familiar para irse a vivir con pera, la hija de Pervin. La noticia ha pillado a todos por sorpresa, pues Muzo nunca salía de casa. Ahora que Gülcihan ha regresado a la casa después de un tiempo fuera, la noticia le ha sentado como una bomba, pues no se imagina la mansión sin su hijo Muzo.

Sin embargo, los Koroglu no están preparados todavía para conocer las nuevas noticias que Muzo tiene que darles. Poco antes de la cena, se presenta en la casa con Pera de la mano. Al principio todo es alegría por el regreso del hijo, pero cuando les dice que se va a casar con pera, las cosas cambian bastante.

A Rifat no le hace ninguna gracia y ha hablado con Pervin, su primera novia, para intentar evitar el enlace. Pervin no parece muy molesta y, de hecho la boda de su hija sigue un perverso plan, pero Rifat no acepta la decisión y está dispuesto a hacer cualquier cosa por evitarla.