¡Hayrin está casado! Su mujer y sus dos hijos se presentan por sorpresa en casa del chófer

Nalan acaba de salir del juzgado tras divorciarse de Sedat. Aunque estaba ya todo acordado, no ha sido un trago fácil para ella. Sedat ya es historia. Hayrin estaba nervioso desde casa y no ha podido esperar más para llamar a Nalan y saber cómo ha ido todo. Ella le confirma que está oficialmente divorciada de Sedat y Hayrin se emociona con la noticia. Lleva mucho tiempo esperando este momento.

Hayrin quiere salir a celebrarlo pues ya no hay ningún impedimento para que se pueda casar con Nalan, un sueño que lleva persiguiendo mucho tiempo. Pero las cosas no van a salir como esperaba. Llaman a la puerta y allí se presenta una señora y dos niñas. Se trata de su mujer y de sus hijas. ¡Qué gran sorpresa! Se llama Turcan y ha llegado desde el pueblo para que Hayrin les de cobijo en su casa. La sonrisa y alegría de Hayrin tras conocer el divorcio de Nalan se ha esfumado rápidamente. No sabe por qué su mujer se ha presentado en casa así, de improviso.

Cuando se recupera del golpe, Hayrin le pregunta a su mujer por qué ha venido. Resulta que el casero donde vivía en el pueblo les ha echado de casa por no pagar el alquiler. Hayrin no se lo puede creer, porque le manda continuamente dinero para pagar la casa. El problema es que Turcan no ha utilizado ese dinero para pagar al casero, lo ha destinado a su hermano y sus turbios asuntos.