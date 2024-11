Feride supervisa desde la distancia la noche romántica de Nalan y Muzo descubre su lado más oscuro

Feride no descansa y ahora su gran obsesión es conseguir que su hija Nalan consume su matrimonio con Sedat y pronto se quede embarazada. Feride sigue siendo una 'policía' de la moral y no quiere que nada ni nadie aparte a su hija de hacer lo correcto en su matrimonio. La presión a la que siempre ha sometido a Nalan ahora se ve acrecentada con sus pretensiones de que pronto tenga un hijo. Pero Nalan no lo está pasando bien. Son muchos años oprimida por la enferma mente de Feride y no se siente bien estando a solas con Sedat. Por si fuera poco, Feride se ha alquilado un piso enfrente de donde viven Sedat y Nalan para poderla seguir vigilando y poder 'confirmar' con sus propios ojos que su hija ha 'cumplido' con sus papel de esposa.

El que se ha dado cuenta de la situación en Muzo que descubre que Feride está espiando a su propia hija para ver cómo se comporta durante la noche con su marido. Muzo no duda en acudir a Feride para pedirle explicaciones, pero sólo obtiene respuestas evasivas e insultantes. Muzo se acaba preguntando si no debería proteger a Nalan de su madre en lugar de hacerlo de su hermano Sedat.

Nalan es consciente de todo ello y es incapaz de poder tener una noche romántica con Sedat. Él no entiende lo que está pasando y se enfada con Nalan por su reacción. No sabe cómo reaccionar y, aunque ella intenta explicarle la situación, Sedat no acepta ninguna explicación de su mujer y se marcha molesto de casa. Siempre ante la atenta mirada inquisidora de Feride. Sedat acude a consolarse en los brazos de Cana, pero no se imagina que su suegra se va a presentar allí, abofetearle y recriminarle todo lo que está sucediendo. Sedat no da crédito a lo que sucede y es entonces cuando descubre el verdadero infierno que tiene que haber pasado Nalan bajo los cuidados de Feride.