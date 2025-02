Bilur, la mejor amiga de Nalan, se indigna cuando conoce que Hayrin está casado y que Muzo lo sabía

Hayrin y Nalan están cenando unos kebabs en el restaurante donde trabaja el antiguo chófer de los Koroglu. Hayrin ya sabe que su mujer ha regresado del pueblo debido a unos problemas económicos, pero su sorpresa es grande cuando la ve junto a sus hijas entrando en el restaurante donde está cenando con Nalan. La sorpresa es mutua porque Turcan, que así se llama su mujer, tampoco conocía la existencia de Nalan en la vida de su marido.

Antes de que Nalan descubra la verdadera identidad de la mujer y las niñas, el camarero del restaurante interviene y se las lleva al interior de la cocina sin que Nalan se entere de lo que sucede. En el pasillo de la cocina se encuentran Bilur y Hafise que escuchan a las niñas llamar padre a Hayrin. Esto las deja algo confundidas; no sospechan que Hayrin pudiera estar casado, pero la niña ha sido muy explícita.

A la mañana siguiente, Bilur se compromete a investigar si Hayrin está o no casado. De momento, han decidido no decirle nada a Nalan a la espera de conocer la verdad del asunto. Bilur aprovecha para contarle a Muzo sus sospechas. Se queda se piedra cuando descubre que el hermano de Sedat sabía que Hayrin está casado y no le habían dicho nada.