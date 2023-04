Solimán interroga a Mihrimah tras descubrir que quiere divorciarse de Rustem

La decisión de Mihrimah de divorciarse de Rustem es definitiva. Nunca se sintió querida por él y sólo aceptó el matrimonio porque era una imposición de su madre Hürren que necesitaba a Rustem de su lado en las intrigas palaciegas.

Pero todo eso ha quedado atrás y Mihrimah no puede más. Aún así, Hürren le ha pedido a su hija que no lo haga público todavía, pero Fatma, la hermana de Solimán ya lo sabe y no ha perdido ni un minuto en acudir a Solimán a contarle lo sucedido.

Lo primero que ha hecho el sultán es llamara a su hija para preguntarle por sus intenciones y Mihrimah se sincera con él ¿Permitirá Solimán que su hija se divorcie de Rustem?