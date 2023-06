Selim logra su objetivo y elimina a su hermano de la lucha por el trono del imperio

El Sha de Persia había capturado a Bayaceto y a su familia para intentar presionar a Solimán sobre territorios en disputa. Bayaceto había confiado en el Sha para que le diera cobijo, después de enfrentarse a su padre Solimán. Lo que logró fue lo contrario.

A pesar de sus diferencias, Solimán no acepta de ninguna manera que un príncipe extranjero haya capturado a su hijo, aunque este se encontrara en rebeldía, por lo que presiona para lograr su liberación. Al final la consigue y su hijo Bayaceto emprende el camino de regreso a la capital acompañado por sus hijos.

En el camino son sorprendidos por su hermano Selim y su ejército. Selim sabe que Bayaceto está condenado por traición por su padre, pero no puede arriesgarse a dejarle en libertad no vaya a ser que Solimán se arrepienta y le deje libre. Ahora tiene la oportunidad de eliminar a su gran rival en la lucha por el trono y no duda en aprovecharla circunstancia. Ni siquiera los hijos de Bayaceto se libran de la carnicería.