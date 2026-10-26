¡Tahsin se sale con la suya! El patriarca de los Korludağ acaba detenido, pero consigue salir impune

La tensión se dispara en la mansión de los Korludağ cuando Can, el hijo de Rifat, consigue entrar en la mansión familiar. Decidido a vengar a su padre, hospitalizado por culpa de los hombres de Tahsin, el joven apunta al patriarca con una pistola. Cesur llega justo a tiempo para intentar evitar una tragedia y le comunica que Rifat ha despertado. Sin embargo, Can aprieta el gatillo, aunque, por suerte, el arma está descargada y Tahsin sale ileso.

Tras el incidente, Can acaba en comisaría, donde Sühan intenta hacerle entrar en razón. Pero el joven, lejos de arrepentirse, amenaza con volver a intentar matar a Tahsin si su padre muere. Lo que nadie imagina es que la situación está a punto de dar un giro inesperado. El fiscal Serhat ordena detener a Tahsin tras descubrir que el conductor del camión que incriminó falsamente a Cesur mintió siguiendo sus órdenes. Además, Tahsin es acusado de haber colaborado en la fuga de Riza Çölbiçer, el hermano de Adalet.

La detención provoca un auténtico terremoto familiar. Sühan, desesperada, intenta impedir que su padre acabe entre rejas, pero Tahsin la rechaza y la llama traidora. Mientras tanto, Cesur no puede ocultar su satisfacción al ver por fin a su peor enemigo detenido. Un nuevo enfrentamiento entre ambos deja a Sühan completamente destrozada, atrapada entre el amor que siente por su marido y el cariño hacia su padre.

Sin embargo, la alegría de Cesur dura muy poco. Tahsin vuelve a salirse con la suya y consigue recuperar la libertad. Indignado, Cesur exige explicaciones al fiscal Serhat, que intenta tranquilizarlo asegurándole que el caso todavía no está cerrado. Pero lo que más le duele al joven es comprobar que su enemigo vuelve a escapar de la justicia.

Y, por si fuera poco, a su salida de comisaría, Tahsin es recibido entre vítores y aplausos por los vecinos del pueblo, que lo aclaman como a un héroe. Lejos de mostrar arrepentimiento, el patriarca aprovecha su regreso para lanzar una nueva amenaza de venganza. Cesur no se queda callado y le planta cara una vez más. ¡La guerra entre ambos está lejos de terminar!