Sühan: venganza y amor

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Tuba Büyüküstün es Sühan Korludağ

Sühan es la hija favorita de Tashin que termina enamorándose del hombre que llega para vengarse de su padre

Sühan tiene su propia vida y un futuro junto a Bülent, pero todo cambia con la llegada de Cesur. Se enamora de él sin saber que guarda un secreto que afecta directamente a su familia.

Sühan, la mujer independiente que se enamora del hombre que llega para vengarse de su padre

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Nova
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Sühan Korludağ es una mujer inteligente, elegante, trabajadora e independiente. Es la hija favorita de Tahsin, pero eso no significa que viva a la sombra de su padre. Tiene su propio negocio de perfumes y está acostumbrada a tomar sus propias decisiones.

Al comienzo de Sühan: Venganza y amor, mantiene una relación con Bülent y parece tener bastante claro cómo quiere que sea su futuro. Pero la llegada de Cesur a Korludağ cambia sus planes y también sus sentimientos.

Sühan se siente atraída por él y poco a poco acaba enamorándose. El problema es que Cesur no ha llegado a Korludağ por casualidad. Su verdadero objetivo es vengarse de Tahsin, al que culpa de la tragedia que sufrió su familia años atrás.

Cesur y Sühan
Cesur y Sühan | Nova

Al principio, Sühan desconoce todo lo que hay detrás de ese misterioso hombre que acaba de entrar en su vida. Pero empieza a sospechar que Cesur le oculta cosas y necesita saber quién es realmente y qué busca.

Su relación con él también hará que empiece a descubrir secretos sobre su propia familia. Sühan se encontrará así en una situación cada vez más complicada: por un lado está su padre y todo lo que creía saber sobre él; por otro, Cesur, el hombre del que se ha enamorado pero en el que no sabe si puede confiar.

Amar a Cesur significará para Sühan enfrentarse a verdades que pueden cambiar por completo la imagen que tiene de las dos personas que más han marcado su vida.

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