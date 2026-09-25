Tuba Büyüküstün es Sühan Korludağ
Sühan es la hija favorita de Tashin que termina enamorándose del hombre que llega para vengarse de su padre
Sühan tiene su propia vida y un futuro junto a Bülent, pero todo cambia con la llegada de Cesur. Se enamora de él sin saber que guarda un secreto que afecta directamente a su familia.
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Sühan Korludağ es una mujer inteligente, elegante, trabajadora e independiente. Es la hija favorita de Tahsin, pero eso no significa que viva a la sombra de su padre. Tiene su propio negocio de perfumes y está acostumbrada a tomar sus propias decisiones.
Al comienzo de Sühan: Venganza y amor, mantiene una relación con Bülent y parece tener bastante claro cómo quiere que sea su futuro. Pero la llegada de Cesur a Korludağ cambia sus planes y también sus sentimientos.
Sühan se siente atraída por él y poco a poco acaba enamorándose. El problema es que Cesur no ha llegado a Korludağ por casualidad. Su verdadero objetivo es vengarse de Tahsin, al que culpa de la tragedia que sufrió su familia años atrás.
Al principio, Sühan desconoce todo lo que hay detrás de ese misterioso hombre que acaba de entrar en su vida. Pero empieza a sospechar que Cesur le oculta cosas y necesita saber quién es realmente y qué busca.
Su relación con él también hará que empiece a descubrir secretos sobre su propia familia. Sühan se encontrará así en una situación cada vez más complicada: por un lado está su padre y todo lo que creía saber sobre él; por otro, Cesur, el hombre del que se ha enamorado pero en el que no sabe si puede confiar.
Amar a Cesur significará para Sühan enfrentarse a verdades que pueden cambiar por completo la imagen que tiene de las dos personas que más han marcado su vida.
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