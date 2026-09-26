Sühan: venganza y amor

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Tamer Levent es Tahsin Korludağ

Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor

Rico, autoritario y manipulador, Tahsin Korludağ es un hombre acostumbrado a imponer sus decisiones. Padre de Sühan y Korhan, la relación que mantiene con cada uno de sus hijos es muy diferente.

Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor

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Nova
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Tahsin es el patriarca de los Korludağ y uno de los personajes principales de Sühan: Venganza y amor. Es un hombre poderoso y rico que está acostumbrado a que se haga lo que él dice.

Autoritario, posesivo y manipulador, Tahsin quiere tener bajo control todo lo que ocurre a su alrededor, tanto en sus negocios como dentro de su propia familia. En Korludağ todos conocen su poder y el peso que tiene su apellido.

Tahsin es padre de Sühan y Korhan, aunque la relación que mantiene con ellos es muy distinta. Siente una clara preferencia por su hija, que recibe gran parte de su atención y ocupa un lugar muy importante en su vida.

Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor
Tahsin Korludağ, el poderoso patriarca que controla todo lo que ocurre a su alrededor | Nova

Con Korhan ocurre todo lo contrario. Su hijo lleva años intentando conseguir la aprobación de su padre, pero Tahsin rara vez se la concede. Esta diferencia entre los dos hermanos provoca más de un conflicto dentro de la familia.

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