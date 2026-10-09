La madre de Cesur reconoce a Tahsin y lo tacha de "asesino" delante de todos

Cesur ya ha reformado su casa y decide sacar de la clínica a su madre, Fügen, para llevarla a vivir con él, pese a que padece alzhéimer y necesita atención constante.

Pero todo se complica cuando Fügen se escapa de la finca y acaba encontrándose con Tahsin. El padre de Sühan la lleva de vuelta a casa de su hijo, donde están celebrando la boda de Sirin y Kemal.

Cuando regresan, la mujer tiene un momento de lucidez y reconoce a Tahsin, el hombre al que responsabiliza de la muerte de su marido Hasan. No duda en llamarlo "asesino" delante de todos los invitados que han acudido a celebrar el enlace

Fügen está fuera de sí y Cesur intenta calmarla como puede. La mujer no deja de pedir ayuda para su hijo, pues teme que los Korludağ acaben con su vida. Cesur trata de tranquilizarla recordándole que, gracias a ella, está a salvo. Hace 30 años, tras la muerte de Hasan, las autoridades les proporcionaron nuevas identidades para que pudieran empezar de cero. "Soy feliz porque fuiste una mujer fuerte y valiente", le dice emocionado.

El joven empresario le pide a su madre que confíe en él y le promete que nunca más la dejará sola. Su intención es protegerla de los Korludağ. Sühan está junto a la puerta de la habitación de Fügen. ¿Habrá escuchado la conversación entre Cesur y su madre?

Por otro lado, Tahsin está muy nervioso. Estaba convencido de que la mujer y el hijo de Hasan habían muerto en un accidente de esquí y reprocha al comisario encargado del caso que no le informara correctamente.

El policía se justifica asegurando que, según la investigación realizada hace 30 años, ambos fallecieron mientras esquiaban. Tahsin sospecha que pudieron cambiar de identidad para evitar que Cesur heredara las deudas de su padre. Lo que desconoce es que el verdadero motivo era impedir que los encontrara y proteger al pequeño hasta que fuera mayor.