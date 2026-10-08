Sühan: venganza y amor

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Comienza a esclarecerse el oscuro pasado de Tahsin y el padre de Cesur: ¿qué ocurrió hace 30 años?

Sühan comienza a investigar el pasado de su padre sin imaginar que está a punto de descubrir una historia marcada por la ambición, la traición y la muerte.

Comienza a esclarecerse el oscuro pasado de Tahsin y el padre de Cesur: ¿qué ocurrió hace 30 años?

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Sühan acaba de descubrir que su padre, Tahsin, está implicado en la muerte del progenitor de Cesur, Hasan Karahasanoğlu, y quiere respuestas. Por eso, intenta obtener información rebuscando entre los documentos del despacho de su padre. La mano derecha de Tahsin la sorprende en el estudio y no puede evitar recordar un episodio del pasado: el día en que Hasan se presentó en la mansión acusando a Tahsin de haberle robado todos sus cuadros y de provocar el incendio de su casa.

El pasado de Tahsin y Hasan podría salir a la luz

Por su parte, Cesur se presenta en la mansión de los Korludağ y le pide a Sühan que no olvide el beso que se dieron y que no juegue con los sentimientos de Bülent. Ella sigue sin fiarse de él y sospecha que está tramando algo contra su familia. Sin embargo, Cesur le asegura que su único objetivo es terminar de reformar su casa para llevarse a vivir con él a su madre, que permanece ingresada en una clínica porque padece alzhéimer.

Cesur no es sincero con Sühan

Pero Sühan no se conforma con sus explicaciones y aprovecha una cena con Cesur para preguntarle por su padre, Hasan. El empresario le cuenta que su progenitor llegó a Korludağ para resolver unos problemas familiares. "Unas personas le arrebataron la herencia de mi abuelo y fue víctima de la ambición", le explica con tristeza. Lo que la joven desconoce es que Cesur ha regresado para vengarse de Tahsin.

Cesur no quiere que los Korludağ descubran que es hijo de Hasan Karahasanoğlu y así se lo hace saber a su amigo Rifat. Su único deseo es que Tahsin pague por todo el daño que ha causado.

Rifat recuerda su relación con el padre de Cesur en el pasado

La conversación hace que Rifat recuerde la declaración que Hasan prestó cuando él era policía. El padre de Cesur denunció que Tahsin se había apropiado de sus valiosos cuadros tras regresar de la mili antes que él y que había incendiado su casa con sus padres dentro. Unas acusaciones muy graves que podrían haber llevado a Tahsin a prisión. Sin embargo, el comisario, que era corrupto, decidió mirar hacia otro lado.

Tahsin tampoco puede dejar de pensar en lo ocurrido hace 30 años. Recuerda cómo Adalet, su actual amante, disparó al director del orfanato en el que había estado internada y cómo Hasan los sorprendió. Para evitar que revelara lo sucedido, Adalet también acabó con la vida del padre de Cesur.

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