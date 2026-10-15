Sühan: venganza y amor

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Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

Lo que parecía una Nochevieja perfecta para Cesur y Sühan acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla. El joven termina detenido.

Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

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Los Korludağ celebran la llegada del Año Nuevo con una gran fiesta en la mansión. Sühan, espectacular con un vestido rojo, intenta disfrutar de la noche y olvidarse de sus problemas con Cesur. Sin embargo, el joven tiene preparada una sorpresa que podría cambiarlo todo entre ellos.

Sühan tiene noticias de Cesur

Después de un tiempo separados, Cesur aparece en la mansión para devolverle a Serena, su querida yegua. Emocionada por el reencuentro, Sühan escucha cómo él le abre su corazón y le confiesa que sigue enamorado de ella. Pero la joven no puede olvidar que Cesur la utilizó para acercarse a su padre y teme volver a ser engañada.

Cesur devuelve a Sühan su yegüa

Decidido a demostrarle que sus sentimientos son sinceros, Cesur le entrega un poema que su padre, Hasan, dedicó a su madre. El romántico gesto consigue derribar las barreras de Sühan y ambos terminan fundiéndose en un apasionado beso. Sin embargo, cuando parecía que la pareja estaba a punto de reconciliarse, la policía irrumpe inesperadamente y detiene a Cesur, acusado de falsificar documentos para cometer un fraude.

La detención deja a Sühan completamente desconcertada y con la sospecha de que su padre podría estar detrás de lo sucedido. Sus dudas aumentan cuando escucha a Cesur enfrentarse a Tahsin en su celda y acusarlo de ser responsable de la muerte de sus abuelos y padre.

Cesur se enfrenta a Tahsin: "Pagarás por la vida de mis abuelos y de mi padre"
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