Si nos dejan concluye con un inesperado final feliz que te hará revivir los momentos más memorables de la serie

Si nos dejan llega a su fin, dejando a sus seguidores con una mezcla de emociones. Tras meses de tramas intensas, giros inesperados y personajes inolvidables, la historia, que ha mantenido en vilo a miles de espectadores, llega a su desenlace definitivo. Te contamos qué ocurre en este último capítulo.

Alicia se reúne con Sergio tras ser despedido de su trabajo. Su exmarido quiere recuperarla a toda costa, pero Montiel ya no está por la labor. "Formas parte del pasado y ya no voy a volver contigo", le asegura a Carranza. Alicia no puede dejar de pensar en Martín y, finalmente, decide superar sus perjuicios y miedos, reconciliándose con el joven periodista, a pesar de la oposición de sus hijos.

Meses después, Montiel obtiene la patria potestad de Miranda y se queda con la mitad de los bienes de Sergio. Su hija Yuri tiene un hijo con El Cholo, y Gonzalo le pide matrimonio a su novia.

Por otra parte, el inspector Mújica es acusado de acoso sexual por Karina Gómez y es expulsado del cuerpo de policía. En su lugar, Facundo, el padre de Martín, ocupa su puesto.

Mientras tanto, la vida de Julieta da un giro total. Da a luz a una preciosa niña y comienza a trabajar como chica del tiempo en una cadena de televisión menos prestigiosa. Sergio se vuelve reportero, mientras que Martín asciende como la nueva estrella del canal donde trabajaba Carranza, con su programa Hablando claro.

Por último, Alicia cumple sus sueños como escritora y se estrena en un teatro ante la atenta mirada de Martín y sus hijos. Su ex también acude, pero permanece entre bambalinas para no ser visto. Sergio está triste porque ha perdido a la mujer de su vida y madre de sus tres hijos. Montiel agradece públicamente a Guerra todo lo que ha hecho por ella y le pide que suba al escenario. Ambos terminan fundiéndose en un apasionado beso frente Carranza.