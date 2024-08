Gonzalo y Fedora pasan la noche juntos: ¿será el comienzo de una nueva relación?

Gonzalo necesita desahogarse después del encontronazo que tuvo con su padre Sergio por haber dejado sus estudios de medicina y se acerca a casa de Fedora, una de las mejores amigas de su madre Alicia.

El joven le explica que se peleó con su padre y que le ha cancelado todas sus tarjetas de crédito. Necesita trabajar para costearse sus estudios en la escuela de repostería y le pide a Fedora que le ayude a encontrar algo. "Me encanta que ya no quieras depender de tu padre", le dice la amiga de Alicia, que, al final, le ofrece la posibilidad de entrevistarse con su ex para optar a un puesto de trabajo en su empresa.

Fedora y Gonzalo siempre se han llevado muy bien y el hijo de Carranza le confiesa que detesta la medicina y que su padre está siendo muy duro y vengativo con él. Para animar al joven, abre unas botellas de vino y, al final sin darse cuenta acaban los dos un poco perjudicados.

La amiga de Alicia pone música y Gonzalo comienza a coquetear con ella. "Siempre has sido la amiga más alegre de mi madre. Eres muy guapa", le revela Gonzalo embelesado. Fedora acaba sucumbiendo a los encantos del joven, se besan y acaban finalmente acostándose.

A la mañana siguiente, cuando Fedora ve al joven en su cama, le pide que sea discreto y que no cuente a nadie que han mantenido relaciones sexuales. Gonzalo promete guardar silencio, pero reconoce no estar arrepentido de la noche de pasión que ha vivido junto a la amiga de su madre.