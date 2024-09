Las hijas de Alicia celebran la marcha de Julieta de la mansión, mientras la periodista planea vengarse de Sergio

Sergio y Julieta se están peleando y sus hijas, Miranda y Yuri, no saben muy bien qué está sucediendo entre ellos. Carranza les informa que Lago se va a mudar a otra casa y ella, llorando, le dice que no sea cínico. "Me estás echando a la calle y soy la madre de tu hija", le contesta enojada.

El reputado periodista, que no tiene pelos en la lengua, le recuerda que su relación ya no funciona desde hace tiempo y que ella seguía adelante con el embarazo para atraparlo. Ella, furiosa, le pide que recapacite. "Alicia no va a volver contigo", le asegura. Pero, Sergio ya no está enamorado de Lago y quiere rehacer su vida junto a la que fue su esposa. "Alicia es la única mujer que he amado de verdad", le confiesa a Julieta. La joven periodista acaba marchándose de la casa de los Carranza no sin antes lanzar dardos envenenados a su pareja. "No quiero pasar el resto de mi vida con un anciano patético con ideas arcaicas que tiene los días contados en televisión", le afirma a Sergio en tono despectivo.

Cuando, por fin, Julieta se va de la mansión, las hijas de Alicia celebran su marcha al igual que Yaya y Sergio. Miranda telefonea a su madre para contarle lo ocurrido, y doña Eva pide a su primogénita que aproveche la ocasión para regresar a casa con su marido e hijas, ahora que ya no está con Martín. Pero, Montiel no está dispuesta a volver con su exmarido, por lo menos, de momento.

Mientras tanto, Julieta vuelve a su antiguo apartamento y está fuera de sí. No entiende cómo Sergio ha podido echarla de su casa y jura vengarse de él. "Voy a terminar con su carrera", asegura. Su amiga Mabel Rangel le pide que acepte su derrota y que siga adelante con su vida.