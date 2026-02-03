Ceylin e Ilgaz descubren que Yekta no es abogado del todo

Laçin ha decidido vengarse de Yekta revelando el gran secreto de su marido a Ceylin e Ilgaz.

Yekta no terminó sus estudios como abogado aunque ejerce de manera laboral. Ceylin ve en esta prueba la oportunidad de desenmascarar a la persona que insiste una y otra vez en encarcelarla por un crimen que no cometió.

Ceylin sonríe de placer de camino a la universidad en la que piensa encontrar los documentos que prueben que Yekta no terminó la carrera, y luego piensa entregarlos en el juzgado.

Pero toda la felicidad se torna en pánico cuando llegan y ¡el edifico estalla!

Con esa explosción Ilgaz y Ceylin dicen adiós a la oportunidad de encontrar las pruebas que querían contra Yekta. Pero lo que no saben es que la explosión ha sido justo idea suya.

¿Es que no va a dejarlos nunca en paz?