Ceylin e Ilgaz descubren que Yekta no es abogado del todo

Cuando intentan revelar esa comprometida información sobre Yekta al mundo, algo terrible ocurre.

Laçin ha decidido vengarse de Yekta revelando el gran secreto de su marido a Ceylin e Ilgaz.

Yekta no terminó sus estudios como abogado aunque ejerce de manera laboral. Ceylin ve en esta prueba la oportunidad de desenmascarar a la persona que insiste una y otra vez en encarcelarla por un crimen que no cometió.

Ceylin sonríe de placer de camino a la universidad en la que piensa encontrar los documentos que prueben que Yekta no terminó la carrera, y luego piensa entregarlos en el juzgado.

Pero toda la felicidad se torna en pánico cuando llegan y ¡el edifico estalla!

Con esa explosción Ilgaz y Ceylin dicen adiós a la oportunidad de encontrar las pruebas que querían contra Yekta. Pero lo que no saben es que la explosión ha sido justo idea suya.

¿Es que no va a dejarlos nunca en paz?

Series

