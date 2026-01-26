Secretos de familia

Ceylin sale de la cárcel y se refugia en Ilgaz

Lo que todavía no sabe es que él ha renunciado a su puesto como fiscal por ella.

Ilgaz ha removido cielo y tierra para encontrar pruebas que exculpen a Ceylin tras su encarcelamiento por el asesinato de Engin.

Pero está tan metido en el caso que Pars lo aparta. Entonces él decide abandonar su puesto de fiscal para que puedan informarlo de todos los descubrimientos como esposo de la detenida.

Su padre Metin no entiende nada pero él se lo explica: no sabe lo que es estar separado de la mujer que ama y verla sufrir como lo está haciendo. No va a anteponer otra vez su carrera a su familia, como ya hizp en el pasado con su propia madre.

Al final todo esfuerzo tiene resultado. Ilgaz hace un recurso en favor de Ceylin y, en el juicio, Ilgaz empieza su discurso alegando que su mujer es abogada, que no tiene antecedentes y que no ha intentado fugarse ni destruir pruebas.

Además le dice que cree que una tercera persona estuvo en la escena del crimen.

Por tanto, Neva, la jueza que además tuvo en el pasado una relación con Ilgaz, toma una decisión: ¡liberar a Ceylin!

Lo primero que hace nada más pisar la calle es lanzarse en brazos de Ilgaz. ¡Ojalá podamos verlos siempre así!

Ceylin sale de la cárcel y se refugia en los brazos de Ilgaz

