Soraya desata su venganza: secuestra a Mariana y Betito y los esconde en una casa abandonada para que nadie los encuentre

Mariana no encuentra a Betito en la mansión y lo llama por teléfono. No se imagina que su hijo está en casa de Víctor para intentar convencer a Soraya de que rompa el poder que le hizo firmar para quedarse con sus acciones de la empresa Salvatierra. Sin embargo, ha cometido un grave error. No sabe que Montenegro es una joven inestable y que, ahora, su vida corre un grave peligro.

Soraya contacta con Mariana y le dice, en tono amenazante, que si no hace lo que ella le ordene, no volverá a ver a su primogénito con vida. Betito está asustado; la malvada mujer le apunta con una pistola y lo encierra en el baño. Además, ata a Roberta y a la asistenta de hogar para que no puedan huir.

La esposa de Luis Alberto llega a casa de Víctor y allí se encuentra con Soraya, quien, a punta de pistola, la lleva hasta el maletero de un coche donde está el joven Salvatierra.

La hija de Rafael se lleva a la mujer de Luis Alberto y a su hijo a una casa abandonada en medio del bosque, lejos de la ciudad, para que nadie pueda rescatarlos. Su intención es acabar con sus vidas. La hija de Rafael Montenegro ha perdido la cabeza y está fuera de sí.