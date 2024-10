Mariana da a luz a un precioso niño mientras Luis Alberto sigue resentido con ella al creer que tuvo una aventura con Santiago

Mariana da a luz a un precioso niño sin Luis Alberto, que sigue en Brasil por cuestiones de trabajo. La joven no ha tenido un parto fácil, pero se encuentra en perfecto estado y su hijo también. "Es el mejor día de mi vida", declara orgullosa la hija de Rafael Villarreal tras ver, por primera vez, la cara de su bebé.

Tras el nacimiento del hijo de Mariana, Becerra se pone en contacto con Luis Alberto para comunicarle que ya ha sido padre. El joven empresario y, ahora, dueño del consorcio Salvatierra, coge el primer avión disponible para volver a México y conocer a su primogénito. Al llegar al hospital, el hijo de don Alberto se molesta al ver a Santiago en la habitación con Mariana, pero el enfado se le pasa enseguida al ver la cara de su hijo.

Tras unos días hospitalizada, Mariana recibe el alta, y los medios de comunicación fotografían a la pareja con su hijo en brazos antes de abandonar la clínica. Ya en la mansión, los periodistas, que están apostados alrededor de la casa de los Salvatierra, buscan las primeras declaraciones de los padres primerizos. Luis Alberto les comunica que su hijo se llamará Alberto como su difunto progenitor y les confiesa que es el hombre más feliz del mundo ahora que es padre.

Ya, en la intimidad, Mariana intenta reconciliarse con su marido, pero él no está dispuesto. Sigue creyendo que su esposa tuvo un affaire con Santiago y no puede perdonarle su infidelidad. Ella lo niega y le confiesa que está convencida de que Soraya está detrás de las cámaras ocultas que se pusieron en el departamento del hijo de Daniela. Pero, el hijo de Elena, no opina lo mismo que ella y sale en su defensa. "Me has destrozado la vida", le dice a Mariana con rencor.