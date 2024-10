Mariana descubre que su hijo, al que creía muerto, está vivo, pero un pacto de silencio hará que el reencuentro no sea como lo esperaba

Los años pasan y Mariana vive volcada en la fundación Alberto Salvatierra dedicada a encontrar a niños desaparecidos e, incluso, posee un programa de televisión, presentado por ella misma, donde la máxima prioridad es ayudar a las familias para que den con el paradero de sus pequeños.

Mientras la hija de Pedro Villarreal vive volcada en prestar auxilio a los demás, su hijo, llamado Tomás, ya ha cumplido 18 años y vive feliz con José y Rita en un pueblo costero a las afueras de Ciudad de México. Son pescadores y de origen humilde.

La relación entre Luis Alberto y Mariana hace aguas. No se hablan y se han convertido en dos extraños. Él está volcado en su trabajo y ha vuelto a jugar en el casino y a consumir alcohol mientras que Mariana se ha centrado en ayudar a los demás buscando a sus seres queridos. El hijo de Elena cree que su mujer ya no lo ama, pero Mariana sigue muy enamorada de él y es que desde que supuestamente su hijo falleció en un desvatador incendio, la relación de ambos se ha ido deteriorando notablemente.

Una mañana la hermana de Soraya recibe una llamada inesperada que le alegra el corazón. Es José, el hombre que crio a Tomás junto a su mujer Rita. Está desesperado porque su esposa ha enfermado y necesita ser operada de urgencia, pero no tiene suficiente dinero para costear la intervención y le pide a la mujer de Luis Alberto que le ayude a cambio de presentarle a Tomás, su hijo.

Mariana está pletórica de felicidad y le pide a José que le presente a su primogénito. Se queda en shock al verlo. Es un joven alto, guapo y tiene un cierto parecido a ella y a su marido. Ella le quiere realizar una prueba de ADN que certifique que efectivamente es su hijo y José no se lo impide. La única condición que le pone es que no revele a Tomás que ella es su madre biológica por lo menos hasta que su mujer Rita se recupere de su operación. Mariana acepta su propuesta y le promete que no revelará a nadie la verdad.