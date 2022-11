Valeria está muy enfadada con Mateo al que acusa de airear rumores sobre su relación

Valeria no es esperaba el ataque de celos de Leonel. Su novio está muy molesto con ella después de que Sandy le haya dicho que aleje a Valeria de Mateo. En el fondo Sandy quiere que Valeria se marche de la finca y no encuentra mejor manera que intentar malmeter entre Leonel y su novia.

Tras la sorpresa inicial, Valeria piensa que ha sido Mateo el que ha estado hablando con Leonel y se presenta en su casa para recriminarle lo ocurrido. Obviamente Mateo no entiende nada, porque él no ha sido. Valeria está muy enfadada y no le cree. Las cosas se enfrían rápidamente entre ambos.