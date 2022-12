Sabina, obligada a llegar a un acuerdo con Tirso en beneficio de Angelita

Cuando la ex mujer de Don Patricio descubre que Angelita no es hija biológica de su ex, a Sabina se le cae el mundo encima. hasta ahora Sabina confiaba en que Angelita fuera una de las personas agraciadas con la herencia de Don Patricio, pero al confirmarse que no es hija de él, sus aspiraciones se reducen.

Por eso, Sabina ha intentado quitarse la vida. Afortunadamente se recupera en el hospital donde recibe una visita que no deseaba en absoluto, la de Tirso. Él es el verdadero padre biológico de Angelita y quiere que junto con Sabina puedan formar una familia. Pero Sabina no quiere. Intenta que Angelita siga siendo posible beneficiaria de la herencia de Don Patricio y no le gusta la idea de vivir con Tirso. Al final, se ve obligada a llegar a un acuerdo con él.