Minerva sospecha de la pasada relación entre Don Patricio y Dalia

Dalia es la mujer de confianza en la que Don Patricio ha confiado para repartir su abundante herencia. Ella será la encargada de elegir quién la merece más.

Minerva, la ex mujer de Don Patricio, es consciente de ello y no se resiste a investigar el pasado de la madre de Mateo. Le pregunta directamente a Dalia si ella era la amante de su ex marido y por qué Don Patricio tenía tanta confianza en ella.

Dalia no se deja amilanar y responde con categoría, aunque en algunas cosas no termina respondiendo con la contundencia que Minerva esperaba. ¿Qué habrá pasado entre Don Patricio y Dalia?