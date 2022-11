Minerva, la madre de Leonel, se presenta en la hacienda para confirmar la muerte de Don Patricio

La pelea durante la boda que mantuvieron Don Patricio y Leonel ha terminado de la peor manera posible. Don Patricio ha muerto y Leonel se siente responsable de ello.

Aunque no estaba invitada, Minerva, la anterior mujer de Don Patricio y madre de Leonel, se ha presentado en la hacienda, aunque no ha llegó a hablar con Don Patricio. Algo ocurrió en el pasado y Minerva no le guarda ningún aprecio. Ni siquiera con el cuerpo presente de Don Patricio, Minerva es capaz de decir algo positivo de él.

Leonel está molesto por ello, pero Minerva intenta convencerle de que la culpa de la muerte de su padre no la tiene él.