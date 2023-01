Mateo le pide a Valeria que recapacite tras haberle dado el sí a la proposición de Leonel

Ha sido toda una sorpresa para todos. Cuando Leonel le ha pedido matrimonio a Valeria durante la cena y delante de toda la familia. Además, ella ha dicho que sí, ante el disgusto más que evidente de Mateo.

Por la noche ambos se encuentran en el jardín. Mateo intenta convencerla de que no acepte la petición ya que Leonel no es una buena persona. Valeria no parece emocionada con el tema, pero le reprocha a Mateo que ahora le venga pidiendo algo como eso y que él nunca le pidió matrimonio. Mateo se encuentra entre la espada y la pared. No quiere a Sandy, pero sabe que ella está embarazada y debe asumir su responsabilidad. Valeria ya ha decidido su futuro al igual que mateo ha decidido el suyo.